مصطفى شوقى: «ملطشة القلوب» هدية من الله

قال المطرب مصطفى شوقي، إن أغنية "ملطشة القلوب" هدية من الله، أنهت مرحلة المعاناة التي دامت 20 عاما، وبداية مرحلة جديدة.وأضاف "شوقى"، خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، أنه ليس منزعجا من أن يعرف بمطرب الأغنية الواحدة، لكن يجب أن يقدم المزيد.ولفت إلى أنه يعتبر أن جميع أغانيه ناجحة، وهي الأغاني التي وجهها لمتابعيها البالغ عددهم آلاف، وليس ملايين، ونالت إعجابهم.وأضاف شوقي: "الفن يلعب دورًا كبيرًا فى الترفيه عن المواطنين وتوجيههم فى أمور كثيرة"، موضحًا أنه كان يسمع قديما أن الفن رسالة ولكن لم يستوعب ذلك إلا مؤخرًا.وكشف شوقي أنه ضد مهاجمة المهرجانات، وشبهها بالراب الأمريكي، مردفا: "لماذا نهاجم حاجة خارجة من رحم الشعب، المهم أن يتم ضبطها وأن يكون الاعتراض على الألفاظ الخارجة".