رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحركة الوطنية»: مخططات الإخوان لاثارة الفتنة بين فئات الشعب بائسة

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:45 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
طباعة
قال حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، إن مخططات جماعة الإخوان المحظورة لإثارة الفتنة والوقيعة بين فئات الشعب المصري مستغلة جائحة كورونا يائسة وبائسة، مؤكدا أن الأطباء يعتبرون سلاح مصر في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له اليوم، أن أطباء مصر الشرفاء لن ينساقوا وراء هذه المخططات المشبوهة، ولن يتركوا ساحة القتال حتى تعبر مصر بر الأمان ونتخلص من أثار الجائحة القاتلة، مشيرا إلى أن المجتمع المصري بجميع أطيافه يثمنون جهود جيش مصر الأبيض، باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الفيروس، موضحا: "نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة ومؤسساتها".

وقال: "جماعة الإخوان الإرهابية لن تستطيع الوقيعة بين الأطباء والشعب المصري".

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من دعم مطالب الأطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي المشروعة، تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، وقام بزيادة بدلات العدوي للطواقم الطبية، ووجه أكثر من مرة رسائل شكر تقديرا لدورهم، مما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بهم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 25 مايو 2020

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أحد أبطال ملحمة البرث: منسي ضرب طلقة من سلاحه بعد استشهاده

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

«الصحة» تكشف كميات الواقيات الموزعة على الأطقم الطبية بالمستشفيات

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

نجم الساعة

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

الآن.. اعرف كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

«عاريًا فى انتظار المجاز».. ديوان جديد عن دار الأدهم لأشرف البولاقى

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين