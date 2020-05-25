«الحركة الوطنية»: مخططات الإخوان لاثارة الفتنة بين فئات الشعب بائسة

قال حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، إن مخططات جماعة الإخوان المحظورة لإثارة الفتنة والوقيعة بين فئات الشعب المصري مستغلة جائحة كورونا يائسة وبائسة، مؤكدا أن الأطباء يعتبرون سلاح مصر في مواجهة جائحة فيروس كورونا.وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له اليوم، أن أطباء مصر الشرفاء لن ينساقوا وراء هذه المخططات المشبوهة، ولن يتركوا ساحة القتال حتى تعبر مصر بر الأمان ونتخلص من أثار الجائحة القاتلة، مشيرا إلى أن المجتمع المصري بجميع أطيافه يثمنون جهود جيش مصر الأبيض، باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الفيروس، موضحا: "نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة ومؤسساتها".وقال: "جماعة الإخوان الإرهابية لن تستطيع الوقيعة بين الأطباء والشعب المصري".وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من دعم مطالب الأطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي المشروعة، تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، وقام بزيادة بدلات العدوي للطواقم الطبية، ووجه أكثر من مرة رسائل شكر تقديرا لدورهم، مما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بهم".