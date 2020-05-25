وكيل الأزهر السابق: لا نرضى للأطباء حكم الفرار من ساحة القتال

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إن الجميع يقدر الضغط الزائد على الأطباء في هذه الأيام العصيبة التي نمر بها من مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحجم المعاناة وضعف المرتبات والامتيازات التي يتمتع بها الأطباء في مقابل المهام الجسام التي يقومون بها، ولكن وبكل تأكيد لا يدل هذا أبدا على الاستهانة بمهمة الأطباء ولا تهميش دورهم، فالجميع حكاما ومحكومين يقدرون دور الأطباء.وأضاف شومان، في تدوينة له عبر فيسبوك، أن الأطباء من أهم فئات المجتمع، والمجمتع بأثره لا بقاء له من دون جهودهم التي جعلها الله وسيلة لتخفيف آلام المجتمع وأوجاعه، وحفظ صحة الناس التي هي مقصد من مقاصد شريعتنا الخمسة، ولذا فإنني أتمنى على الأطباء تذكر قسم المهنة، والاستمرار في أداء رسالتهم المقدرة من الجميع مهما كلفهم الأمر.وأوضح شومان أن الأطباء الآن في منزلة المقاتلين في ساحة المعركة ولا نرضى لهم حكم الفرار من ساحة القتال، وفي نفس الوقت نؤيد حق الأطباء في الحصول على أفضل درجات الرعاية الصحيحة، فنحن نحتاج إلى صحتهم أكثر منهم لا سيما في محنتنا التي نمر بها، والحفاظ على صحتهم هو حفاظ على صحة المجتمع، ولأنهم يقدمونها للناس فلا يعقل حرمانهم منها.وختم شومان رسالته: "فنعم للرعاية والاهتمام والتقدير الكامل للأطباء، ولا وألف لا لترك ميدان العمل ولو لساعة واحدة من قبلهم، حفظ الله أطباء مصر، ورفع الغمة والوباء".