أحد أبطال ملحمة البرث: منسي ضرب طلقة من سلاحه بعد استشهاده

روى البطل أحمد عزت حسنين، أحد الأبطال المشاركين في ملحمة البرث، كيف بدأ الهجوم، قائلا إن ليلة الهجوم كان يتناول العشاء مع زملائه وصعد للآخرين في الخدمة، وبعد نزوله صلى الفجر، وقبل النوم سمع حرس سلاح بما يعني الهجوم على الكمين.وأضاف حسنين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم تدريبنا على كلمة حرس سلاح وماذا تعني وطريقة الإخلاء وكيف ننتظر الدعم حتى حفظنا كل تفصيلة.وتابع أنه أخذ سلاحه والضابط سباعي طلب أن نرقد حتى سمعنا الانفجار، وتم هدم الدور وتم إخلاؤه مع المصابين ،وبدأ التحرك بعدها وأعطوا الخزن والقنابل للمجند الشهيد علي علي وحصل ضرب شديد على المجند علي، وقال إثبت مكانك وتعامل في الممر.نهاية الملحمةقال البطل حسنين إنه سمع خطوات في الأرض ونطق الشهادة مع البطل علي علي، وأصبح جاهزا لفك فتيل القنبلة، لكن علي قال له: "متقلقش هنعيش".وأضاف: "الدعم وصل، وسألني الضابط أحمد فهيم عن القائد المنسي، ولما طلعت وجدت المقدم استشهد وكان يستتر بخزان ويده على الزناد وسلاحه بجواره وقال كلمة، لكن لم أستطع تمييزها، وقلت للضابط فهيم إن المقدم استشهد".وكشف عن أن الضابط فهيم طلب عدم إبلاغ أحد باستشهاد القائد، لحين إخلاء المصابين، وطلب أن يظل بجواره، وفوجئ بضرب طلقة من سلاح القائد منسي، مردفا: "ظننت أنه حي ولكن الضابط أحمد فهيم أكد لي أن القائد استشهد".