«صحة أسيوط»: المستلزمات الطبية متوفرة ولا نتأثر بالسوشيال ميديا

قال الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط ومدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، إن مستشفيات العزل بمحافظة أسيوط بها كميات كافية من المستلزمات الطبية التي تكفي الأطقم الطبية والعاملين والمرضى.وأوضح "موسى" أن وزارة الصحة ترسل بشكل منتظم كافة الاحتياجات اللازمة، ويتم توفير كافة الطلبيات واحتياجات مستشفيات العزل التي يتم طلبها بشكل منتظم وسريع.وأشار الدكتور أحمد إن كافة الأطباء والأطقم الطبية بمستشفيات العزل يعملون بشكل منتظم دون وجود أية معوقات وأن العمل يسير على قدم وساق دون النظر إلى ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا منهم على حياة المرضى دون حدوث أي تأثير سلبي خارجي قد يؤثر على أدائهم.