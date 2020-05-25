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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير سوق طلعت حرب بالمحلة الكبرى في الغربية

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:17 م
سوق طلعت حرب
سوق طلعت حرب
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه من المقرر افتتاح مبنى مركز ومدينة السنطة الجديد خلال 20 يوما، بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لمدينتي السنطة وزفتي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال ايام عبد الفطر المبارك حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف نائب محافظ الغربية، خلال جولته بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، أنه جاري تطوير سوق طلعت حرب الجديد للباعة الجائلين بمدينة المحلة الكبرى، موضحا أن السوق الحديد يتم تطويره من خلال تبرع أحد رجال الأعمال.

وقدم عطا الشكر لرجال الأعمال بالمحافظة، مثمنا كذلك جهود المجتمع المدني الملموسة، مؤكدا أنهم نموذج حي للمشاركة الإيجابية في كافة المبادرات التي تطلقها المحافظة.
سوق طلعت حرب
سوق طلعت حرب
سوق طلعت حرب
سوق طلعت حرب

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