رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استشاري رعاية بـ«عزل النجيلة»: سنقف في وجه كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:00 م
عزل النجيلة»
عزل النجيلة»
سمر محمدين
طباعة
أكدت شيرين إسماعيل، استشاري عناية مركزة وتخدير بمستشفى عزل النجيلة، أن مستشفى النجيلة بمطروح كانت أول مستشفى للحجر الصحي تم تخصيصها لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، موضحة أن جميع أدوات الوقاية المستخدمة كانت متوفرة في المستشفى، فضلًا عن جاهزية غرف المستشفى والعناية المركزة لاستقبال أي حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، منوهًا أنهم لن يتخلوا عن دورهم مهما حدث، وسيقف في وجه الفيروس ويدافع عن مصر.

وتابعت إسماعيل لـ"الدستور"، أنها وزملاءها يعتبرون ضمن الطب العلاجي، وكان الفيروس مرض جديد لا يعلم أحد عن الكثير، وعليه وضعت الوزارة بروتوكولات للعلاج من قبل لجان صحية متخصصة، على أن يتم تجديد البروتوكول بشكل مستمر حسب تطور المرض والوضع، مؤكدة أن البروتوكول العلاجي في مصر يعتبر واحدًا من ضمن أفضل بروتوكولات العلاج.

تابعت استشاري الرعاية المركزة، أنها في إحدى المرات التي تم عمل مسحات للطاقم الطبي بالمستشفى، كانت قد أُصيبت بالفيروس وتم تشخيصها كحالة إيجابية بعدما أجرت المسحة الطبية وكذا التحليل الأشعة، مستطردة أنه تم توفير مكان لها في مستشفى النجيلة ووضعت في العزل الصحي وتلقت العلاج وفق البروتوكول الصحي إلى أن تعافت تمامًا وعادت إلى منزلها.

وأكدت استشاري الرعاية المركزة، أن وضع الفيروس في مصر تطور في وقت قصير، إذ زادت الأعداد المصابة بكورونا، والأكثر عرضة للإصابة هم الأطباء؛ نتيجة تعاملهم المباشر مع الحالات المصابة، لذا توفير مستشفيات للعزل الصحي لاستقبال أي من الفريق الطبي وعلاجه هو قرار صائب ورد فعل إيجابي من قبل وزارة الصحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

«الصحة» تكشف كميات الواقيات الموزعة على الأطقم الطبية بالمستشفيات

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر