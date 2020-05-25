استشاري رعاية بـ«عزل النجيلة»: سنقف في وجه كورونا

أكدت شيرين إسماعيل، استشاري عناية مركزة وتخدير بمستشفى عزل النجيلة، أن مستشفى النجيلة بمطروح كانت أول مستشفى للحجر الصحي تم تخصيصها لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، موضحة أن جميع أدوات الوقاية المستخدمة كانت متوفرة في المستشفى، فضلًا عن جاهزية غرف المستشفى والعناية المركزة لاستقبال أي حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، منوهًا أنهم لن يتخلوا عن دورهم مهما حدث، وسيقف في وجه الفيروس ويدافع عن مصر.وتابعت إسماعيل لـ"الدستور"، أنها وزملاءها يعتبرون ضمن الطب العلاجي، وكان الفيروس مرض جديد لا يعلم أحد عن الكثير، وعليه وضعت الوزارة بروتوكولات للعلاج من قبل لجان صحية متخصصة، على أن يتم تجديد البروتوكول بشكل مستمر حسب تطور المرض والوضع، مؤكدة أن البروتوكول العلاجي في مصر يعتبر واحدًا من ضمن أفضل بروتوكولات العلاج.تابعت استشاري الرعاية المركزة، أنها في إحدى المرات التي تم عمل مسحات للطاقم الطبي بالمستشفى، كانت قد أُصيبت بالفيروس وتم تشخيصها كحالة إيجابية بعدما أجرت المسحة الطبية وكذا التحليل الأشعة، مستطردة أنه تم توفير مكان لها في مستشفى النجيلة ووضعت في العزل الصحي وتلقت العلاج وفق البروتوكول الصحي إلى أن تعافت تمامًا وعادت إلى منزلها.وأكدت استشاري الرعاية المركزة، أن وضع الفيروس في مصر تطور في وقت قصير، إذ زادت الأعداد المصابة بكورونا، والأكثر عرضة للإصابة هم الأطباء؛ نتيجة تعاملهم المباشر مع الحالات المصابة، لذا توفير مستشفيات للعزل الصحي لاستقبال أي من الفريق الطبي وعلاجه هو قرار صائب ورد فعل إيجابي من قبل وزارة الصحة.