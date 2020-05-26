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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات وبرامج تنتظر الجمهور بعد رمضان

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:50 ص
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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قبل انطلاق موسم رمضان كانت هناك العديد من البرامج والمسلسلات التي تعرض ويتعلق بها الجمهور، ولكن توقفت بسبب شهر رمضان، وينتظر الجمهور استنانف عرضها.

ويرصد "الدستور" البرامج والمسلسلات التي ينتظرها الجمهور، حيث يبحث حاليًا القائمون على قنوات الشركة المتحدة عودة المسلسلات والبراج تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

البرامج

يستأنف تقديم برنامج "أبلة فهيتا" على قناة on e، والذي كان قد بدأ عرضه قبل رمضان بفترة قصيرة، وعرضت منه عدة حلقات.

كما يستكمل تقديم برنامج "هزر فزر" على قناة cbc، ووهو برنامج المسابقات الذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد، وحقق نجاحًا وشهرة كبيرة، ويعتمد على استضافة فريقين من النجوم يتنافسون معًا في عدد من الألعاب والأسئلة.

كما سيتم استناف النشرات الفنية المختلفة على قنوات المتحدة، بداية من الأسبوع المقبل وهم its show time على قناة cbc وبرنامجي "عين على الحياة" و"on set" على قناة on e.

المسلسلات

تستأنف القنوات عرض عدد من المسلسلات التي بدأت قبل موسم رمضان، أبرزهم مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ويقوم ببطولته عدد من النجوم الشباب أبرزهم هاجر أحمد وميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبدالحليم.

كما يُستأنف عرض مسلسل "قوت القلوب" بطولة النجمة ماجدة زكي، حيث تم عرض 25 حلقة منه ويتبقي 20 حلقة، ويستكمل عرض قصص جديدة من مسلسل "إلا أنا" حيث عرض منه 3 قصص ويتبقي 3 قصص كمل منهم 10 حلقات.

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