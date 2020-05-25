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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص قسم الفندقة بمستشفى جامعة أسوان لعزل الأطقم الطبية

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:57 م
أحمد غلاب
أحمد غلاب
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، أنه حرصًا على سلامة الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في ظل مواجهة فيروس كورونا، وتزايد أعداد الإصابة وتعرض بعض الأطباء للعدوى، وعدم وجود أماكن للعزل كما كان متبعا، تم توفير أماكن خاصة لعزل الحالات الإيجابية داخل مستشفى أسوان الجامعى للأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس، نظرا لارتفاع معدلات الإصابة.

وأوضح غلاب، أنه تم تخصيص قسم الفندقة بالمستشفى الجامعي للعزل، بالتنسيق مع الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، وإدارة المستشفى الجامعي بأسوان، متمنيًا السلامة للجميع والشفاء العاجل للمصابين من الجيش الأبيض والأطقم الطبية حائط الصد الأول لمواجهة فيروس كورونا.

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