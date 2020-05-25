اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

تقدم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر علاء عبدالهادي، ببالغ الأسى والحزن إلى الشعبين العربي واللبناني في وفاة الشاعر والدبلوماسي اللبناني صلاح ستيتية، عن عمر ناهز 90 عاما، داعيًا الله تعالى أن يسكنه الله فسيح جناته، ويتغمده برحمته وعفوه.وقال الاتحاد، إن الراحل مارس العمل الدبلوماسي طويلًا في باريس، فكان مندوب لبنان الدائم لدى اليونيسكو، ثم سفيرًا في المغرب، وأمينًا عامًا لوزارة الخارجية ثم سفيرًا في لاهاي، وكان في كل ذلك سفيرًا للشعر وللبنان وللعرب، وصوتًا قويًّا معبرًا عن قضايا الإنسانية الكبرى موقفًا وشعرًا، ووسيطًا حاضرًا بنصه الشعري الفائق الرابط بين الحضارات والثقافات.وتابع: "كان شغوفًا بقضايا الشعر المعاصر فارتبط منذ خمسينات القرن بجيله من كبار الشعراء الفرنسيين والعرب، وكان قويًّا بينهم نصًا وحضورًا".حاز صلاح ستيتية جوائز أدبية كثيرة تأتي في طليعتها جائزة الفرنكوفونية الكبرى لعام 1995، إضافة إلى جائزة الصداقة العربية الفرنسية عن كتابه حملة النار، وجائزة ماكس جاكوب عن تعاكس الشجرة والصمت، وجائزة المفتاح الذهبي لمدينة ميديريفو في صربيا.