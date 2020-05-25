«شكلك متغير ليه؟».. مي سليم تثير الانتقادات في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة.وظهرت الفنانة مي سليم في الصورة بقميص أسود وشعر كيرلي ووجه أحمر، مما أثار الانتقادات بسبب استخدام الفوتوشوب الظاهر في الصورة.وجاءت ردور الفعل على الصورة: "ضيعتي جمال الصورة بالفوتوشوب"، "شكلك متغير كده ليه؟".وشاركت مي سليم فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.ويشاركها في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.