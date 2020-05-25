تقرير بريطاني: الجيش الليبي سيرد على انتهاكات أردوغان بقسوة

أكد موقع "أويل برايس" البريطاني، أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تستعد للرد على انتهاكات ميليشيات تركيا وحكومة الوفاق الوطتي، وقد يكون الرد قاسيا.وتابع أنه في الوقت الذي التزم فيه الجيش الليبي بوقف إطلاق النار وعدم التسليح، نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنظمة دفاع صاروخي أرض-جو في ليبيا.وأضاف الموقع ان هدف اليجش الليبي الان سيكون القوات التركية، فما حدث لن تكون النهاية بالنسبة له، حيث اعتبر كافة المرافق التركية اهداف مشروعة له.وأوضح أن الجيش الليبي يحظى بدعم من الداخل ومن دول مثل فرنسا على عكس حكومة الوفاق غير المعتمدة المدعومة فقط من تركيا وقطر.يأتي التقرير وسط تأكيدات من مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، الإثنين، إن تطوير القدرات الجوية للجيش الأيام الماضية كان له نتائج دقيقة على الأرض، معلنًا إسقاط نحو 94 طائرة مسيرة تركية خلال الفترة الماضية.وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي في مداخلة مع فضائية سكاي نيوز عربية، أن القوات المسلحة نجحت في إلقاء القبض على الكثير من قيادات داعش خلال الفترة الماضية.وعن العمليات العسكرية، أشار المحجوب إلى أنه تم استهداف أكثر من تمركز للميليشات والمرتزقة في محيط طرابلس وغريان خلال الساعات الماضية.