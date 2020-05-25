الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

تشهد قناة وزارة الثقافة في العاشرة والنصف مساء اليوم الإثنين، تقديم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مسرحية "سيرة حب"، وذلك ضمن فعاليات الوزارة في عيد الفطر المبارك لمبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" الإلكترونية."سيرة حب"، من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وشارك في بطولة العمل إيهاب فهمي، مروة ناجي، أحمد الدمرداش، مجدي صبحي، أحمد الشريف، شيكو، نهلة خليل، رشا سامي العدل، عمرو أصلان، وآخرون، تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.يذكر أن وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة ثقافية بعنوان "خليك في بيتك.. الثقافة بين إيديك" على قناة اليوتيوب، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا المستجد، تتضمن عرض مجموعة متنوعة من الأعمال المسرحية النادرة، إلى جانب مجموعة أخرى من الحفلات الفنية والموسيقية التي سبق تقديمها قبل سابق بدار الأوبرا المصرية.