فتح كنيسة القيامة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية (فيديو)





بدأت كنيسة القيامة بالأراضي المقدسة استقبال المصليين، أمس الأحد، لأول مرة منذ أكثرمن شهرين عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلن الأنبا أنطونيوس مطران الأراضي المقدسة والشرق الأدني أن فتح الكنيسة واستقبال الزوار بكنيسة القيامة، يتم بإجراءات إحترازية أهمها: اقتصار الحضور على 50 فردًا فقط، مع تطبيق مبدأ التباعد بين الأفراد في مسافة أكثر من متر وضرورة إرتداء الكمامة.وكنيسة القيامة أغلقت بتاريخ 25 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أغلقت أبوابها أمام الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد القيامة في الأراضي المقدسة بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجدcovid - 19 ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.