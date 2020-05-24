محمد رمضان: «البرنس» متكامل إنسانيًا وفنيًا وهذا سبب نجاح العمل

قال الفنان محمد رمضان إنه تشرف بالعمل مع فريق عمل مسلسل "البرنس"، وعلى رأسهم المخرج محمد سامي، الذي شارك به في السباق الرمضاني المنصرم.وقال محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "أرى أن المسلسل مباراة عظيمة وفريق عمل كلهم موهوبين بشكل كبير جدًا والمساحات محمد سامي كان حريص جدا أن يكون لكل ممثل أن يظهر جزءا من إمكانياته وهؤلاء الممثلون أظهروا جزءا من إمكانياتهم، والعمل متكامل إنسانيًا وفنيًا".وأضاف: "الكواليس كانت كواليس عائلة وأسرة فنية كلهم على قلب رجل واحد، هدفهم عمل مسلسل يعيش ويسعد الجمهور العربي ويكون الأهم في مسيرتنا، وكلنا اجتمعنا على ذلك بالإصرار والهدف وأن يكون أهم شيء في مشوارنا وليس الموسم فقط، ولا نفكر في المنافسة الرمضانية والتي قد تصل نسبة نجاحها إلى 50% فقط".وأكد أنه تلقى ردود أفعال عظيمة حول دوره بالمسلسل في مصر والعالم العربي، كما أن نهاية المسلسل كانت غير متوقعة، والحمد لله الناس سعيدة جدا ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي.