وقوع زلزال قوته 5.9 درجة قرب ولنجتون عاصمة نيوزيلندا

قال مرصد الزلازل في نيوزيلندا جيونت إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع قرب مدينة ولنجتون عاصمة البلاد، اليوم الاحد.وأضاف أن الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا، ووقع على بعد 25 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين.وقال مسئولو الطوارئ إنه لا توجد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار.وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادئ تُعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.