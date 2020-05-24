رئيس جنوب إفريقيا يخفف الحظر المفروض على الكحوليات

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم، تخفيف الحظر المفروض على المشروبات الكحولية في البلاد منذ أواخر مارس.وقال رامافوزا إنه سيتم السماح بشرب الكحوليات مرة أخرى في المنازل الخاصة ابتداء من يونيو، حيث تدخل الدولة المرحلة التالية من خطتها لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، في خطاب متلفز إلى الأمة، أنه سيسمح فقط بمبيعات الكحول في ظل ظروف صارمة وفي أوقات معينة.وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في موعد لاحق.وقال إن مبيعات منتجات التبغ ستظل ممنوعة، مشيرا إلى المخاطر الصحية لذلك.وفرضت جنوب إفريقيا إغلاقا في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا في أواخر مارس، واعتُبر ذلك واحدا من أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم.وأكدت البلاد حتى الآن إصابة أكثر من 22500 شخص بفيروس كورونا.