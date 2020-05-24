عزل 80 مخالطًا لمصاب بكورونا أثناء حضورهم عزاء شقيقه بالشرقية

عزلت الإدارة الصحية بقرية الرحمانية ٨٠ مخالطا لمصاب بفيروس كورونا، أثناء حضورهم عزاء شقيقه.وقال الدكتور يسري الشبراوي، مدير عام الإدارة الصحية بمركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، إن الإدارة بدأت في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي على 6 منازل، بإجمالي 80 مخالطا بقرية الرحمانية التابعة لدائرة المركز، ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بسبب إقامة سرادق عزاء لمتوفى مصاب بالقرية بحضور شقيقه المصاب بالفيروس.وتبين أن شقيق المتوفى مصاب بالفيروس، وصافح عشرات المعزين.