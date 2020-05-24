أمريكا تهدد بتوقيع عقوبات على الصين وهونج كونج

وقال أوبراين، اليوم الأحد، على شبكة "إن بي سي" التليفزيونية الأمريكية، إنه "من الصعب رؤية بقاء هونج كونج المركز المالي الآسيوي الذي أصبحت عليه الآن إذا ما استحوذت عليها الصين"، مضيفا أنه سيكون "خطأ كبيرا" من جانب بكين.





وحذر من أن "المجتمع المالي" لن يبقى في هونج كونج.





وأوضح أوبراين أن وزارة الخارجية الأمريكية لن تكون قادرة على التأكد من أن هونج كونج "تحتفظ بدرجة عالية من الحكم الذاتي" من بكين، ما سيؤدي إلى تداعيات قانونية بموجب القانون الأمريكي.





وقال إنه "إذا حدث ذلك، فسيتم فرض عقوبات على هونج كونج والصين".

وأكد أوبراين أن "الصين تعتمد على رأس المال القادم من باقي العالم"، مضيفا أنهم "إذا خسروا الحصول عليه، عبر هونج كونج، فسيكون ضربة كبرى لشي جين بينج والحزب الشيوعي الصيني"، في إشارة إلى الرئيس الصيني.

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، من أن واشنطن ستفرض عقوبات على هونج كونج والصين إذا ما فرضت بكين قانونا للأمن القومي على الجزيرة، قائلا إنه سيكون استحواذا على الإقليم.