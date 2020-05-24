أخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2020.. الانتهاء من التجهيزات بنسبة 90%





اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2020

وتعددت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2020 و الاستعداد للامتحانات، وفي البداية أكد الوزير أنه سيتم توفير بوابات معقمة بالإضافة إلى تعقيم اللجان تعقيم كامل على أن يتواجد فى اللجنة الواحدة 14 طالب فقط وبين كل طالب وأخر مسافة مناسبة وفقًا لنظرية التباعد.



وأضاف وزير التعليم خلال تصريحاته السابقة بشأن امتحانات الثانوية العامة أنه تم زيادة أعداد اللجان مرة ونصف عن المرات السابقة على أن يتم استخدام مدارس التعليم الفني في عمل لجان، حيث تم الاستعانة بـ65 مدرسة تعليم فني لعملها لجان لامتحانات الشهادة الثانوية.



تكلفة امتحانات الثانوية العامة 2020

وأضاف أن تكلفة امتحانات الثانوية العامة هذا العام تخطت الـ 2 مليار جنيهًا بداية من طباعة امتحانات الثانوية وتوزيعها على المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية نهاية بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الغش وعمليات التسريب.



وأشار الوزير خلال تصريحات سابقة له أن خطة التعقيم حفاظًا على صحة الطلاب تخطت تكلفة 600 مليون جنيهًا، وأنه سيتم الكشف على الطالب قبل بداية الامتحان وعقب نهايته بالاضافة إلى تواجد الكمامات والجوانتي البلاستيك بكثرة في كل لجنة، وما يحدث فى تعقيم اللجان سيحدث أيضًا في تعقيم الكنترولات الخاصة بالتصحيح حفاظًا على أمن وسلامة المصححين.



وأكد أن وزارتي الصحة والداخلية سيكون لهم دور هام في العملية الامتحانية الخاصة بالشهادة الثانوية، حيث سيتم توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان ثانوية عامة، بالإضافة إلى توافر سيارات إسعاف وأيضًا شرطة أمام كل لجنة، وستصدر تعليمات بعدم التزاحم أمام لجان سواء من أولياء الامور أو الطلاب. وأضاف وزير التعليم خلال تصريحاته السابقة بشأن امتحانات الثانوية العامة أنه تم زيادة أعداد اللجان مرة ونصف عن المرات السابقة على أن يتم استخدام مدارس التعليم الفني في عمل لجان، حيث تم الاستعانة بـ65 مدرسة تعليم فني لعملها لجان لامتحانات الشهادة الثانوية.وأضاف أن تكلفة امتحانات الثانوية العامة هذا العام تخطت الـ 2 مليار جنيهًا بداية من طباعة امتحانات الثانوية وتوزيعها على المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية نهاية بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الغش وعمليات التسريب.وأشار الوزير خلال تصريحات سابقة له أن خطة التعقيم حفاظًا على صحة الطلاب تخطت تكلفة 600 مليون جنيهًا، وأنه سيتم الكشف على الطالب قبل بداية الامتحان وعقب نهايته بالاضافة إلى تواجد الكمامات والجوانتي البلاستيك بكثرة في كل لجنة، وما يحدث فى تعقيم اللجان سيحدث أيضًا في تعقيم الكنترولات الخاصة بالتصحيح حفاظًا على أمن وسلامة المصححين.وأكد أن وزارتي الصحة والداخلية سيكون لهم دور هام في العملية الامتحانية الخاصة بالشهادة الثانوية، حيث سيتم توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان ثانوية عامة، بالإضافة إلى توافر سيارات إسعاف وأيضًا شرطة أمام كل لجنة، وستصدر تعليمات بعدم التزاحم أمام لجان سواء من أولياء الامور أو الطلاب.





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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة 90% في اطار اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2020 و التجهيزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والمقرر عقدها في 21 يونيو على أن يتم الانتهاء منها يوم 21 يوليو، حسبما أعلن مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي تفاصيل تأجيلها بسبب ما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا.