بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

كما ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي على المواقع الرسمية للمديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية حيت يتوافر لينكات على المواقع الإلكترونية للمديريات التعليمية.





وأقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الأبحاث بديلًا للامتحانات بسبب ظروف الأزمة التى تمر بها البلاد حاليًا بسبب كورونا، حيث أقر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأبحاث لطلاب النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، بديلة عن الامتحانات، وأعلنت الوزارة عن المعايير الخاصة بهذه الأبحاث، عن طريق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم، وخصصت طريقة لتسليمها حتى كانت هناك طريقة لرفعها على منصة أدمودو التعليمية ويتم تسليمها إلكترونيًا.





أما الطريقة الثانية هى الطريقة الورقية ويتم تسليمها فى المدرسة ويأخذ الطالب إيصال مقابل تسليم البحث.





خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي





أولًا: الدخول عل رابط بوابة التعليم الأساسي اضغط هنا



