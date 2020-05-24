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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الأحد 24/مايو/2020 - 03:04 ص
بوابة التعليم الأساسي
بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية
ريم محمود
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يقدم لكم «الدستور» خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومى.

كما ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي على المواقع الرسمية للمديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية حيت يتوافر لينكات على المواقع الإلكترونية للمديريات التعليمية.

وأقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الأبحاث بديلًا للامتحانات بسبب ظروف الأزمة التى تمر بها البلاد حاليًا بسبب كورونا، حيث أقر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأبحاث لطلاب النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، بديلة عن الامتحانات، وأعلنت الوزارة عن المعايير الخاصة بهذه الأبحاث، عن طريق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم، وخصصت طريقة لتسليمها حتى كانت هناك طريقة لرفعها على منصة أدمودو التعليمية ويتم تسليمها إلكترونيًا.

أما الطريقة الثانية هى الطريقة الورقية ويتم تسليمها فى المدرسة ويأخذ الطالب إيصال مقابل تسليم البحث.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي


أولًا: الدخول عل رابط بوابة التعليم الأساسي اضغط هنا

ثانيًا: كتابة الرقم القومي

ثالثًا: اختيار المرحلة الدراسية

رابعًا: اختيار الصف الدراسي

خامسًا: اختيار العام الدراسي

سادسًا: اختيار الفصل الدراسي

سابعًا: اضغط "عرض النتيجة"

ووفقًا لما أعلنته المديريات التعليمية فإن أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية قد اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة تتعدى الـ 90% وأعلنت المديريات التعليمية ذلك عن طريق البيانات الرسمية الصادرة من المحافظات.

ووفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن عددًا كبيرًا من الطلاب قد قاموا برفع الأبحاث على المنصة الإلكترونية وقد تعدى عدد الطلاب الذين تقدموا بالبحث عدد الـ 2 مليون طالب، وقد انتهت أغلب المدارس من رفع النتيجة على المنصة الإلكترونية وتعنى كلمة اجتاز أو 100% أن الطالب ناجح.

بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي تعرف على كيفية دخول الثانوية

ويتردد سؤال الآن على أذهان طلاب الصف الثالث الاعدادى وهو كيفية دخول المرحلة الثانوية عقب ظهور النتيجة، وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ"الدستور" أنه سيكون هناك تنسيق مثل الاعوام الماضية وسيتم الاعتماد على نتيجة التيرم الأول وعلى نتيجة البحث فى الدخول للمرحلة الثانوية.

وأكدت المصادر لـ"الدستور" أن التنسيق الخاص بالمرحلة الثانوية سيكون عالى فى الدرجات بخلاف السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن من يحدد درجات التنسيق هو المحافظ، وفقًا للإحصائيات التى تقوم بها المديرية التعليمية، وأشارت المصادر أن ظهور توقعات التنسيق سوف تظهر عقب إجازة عيد الفطر المبارك وقبل بداية امتحانات الشهادة الثانوية والتى سوف تبدأ فى 21 يونيو المقبل.

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