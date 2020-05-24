يعود بعد 6 أشهر.. دراسة: مناعة القطيع قد لا تفيد مع كورونا

كشفت دراسة بحثية، أجرتها جامعة أمستردام الهولندية، أن المناعة التي يكتسبها الجسم من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، يمكنها أن تدوم لستة أشهر فقط، وفقا لموقع "ساينس تايمز"، المتخصص في الأخبار العلمية.ووجدت الدراسة الهولندية أن من تمكنوا من القضاء على فيروس كورونا المستجد، قد يصابون به مجددًا خلال 6 أشهر، منوهة أن ذلك يثير شكوكًا بشأن مفهوم "جوازات الحصانة"، الذي من شأنه السماح للناجين من المرض العودة لحياتهم الطبيعية.وأجرت البروفيسورة ليا فان دير هوك من جامعة أمستردام، وباحثون آخرون فحوصات على 10 أشخاص من الذكور بانتظام بحثًا عن 4 أنواع من فيروسات كورونا، التي تسبب نزلات البرد الشائعة والتي تنتمي لنفس عائلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".و بحسب الدراسة، أصيب معظم المشاركين بالمرض مجددًا في غضون 3 سنوات، إلا أن النتائج المقلقة تضمنت أن حالات تكرار الإصابة جاءت بعد 12 شهرًا من العدوى، وكان هناك انخفاض كبير في مستويات الأجسام المضادة بعد مرور 6 أشهر بعد الإصابة الأولى.وقالت الدراسة إن "المناعة الواقية من فيروس كورونا تدوم لفترة قصيرة"، وفي حدود بحثهم العلمي، أشارت هوك إلى أن "تحقيق مناعة القطيع قد يكون صعبًا بالنظر إلى الخسارة السريعة للمناعة الواقية".