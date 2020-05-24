إصابة مهندس بكورونا ونقله إلى «عزل النجيلة»

استقبل مستشفى النجيلة المركزى، بمنطقة العزل الأولى في محافظة مطروح، مهندسا في العقد الثالث من عمره، محولا من مستشفى مطروح العام وذلك بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وأكد الدكتور محمد أحمد سعدية، مدير فرع هيئة الإسعاف بمطروح، في تصريحات لـ "الدستور"، أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل نقل المصاب من مستشفى مطروح العام إلى مستشفى النجيلة المركزي.وأوضح مدير فرع إسعاف مطروح، أنه تم نقل المصاب بسيارة إسعاف مجهزة يرافقه طاقم إسعاف مدرب على كيفية التعامل مع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وأشار إلي أنه بعد نقل المصاب تم تعقيم وتطهير سيارات الإسعاف المجهزة من الداخل والخارج بالكلور المخفف، طبقا للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة المصرية لحماية رجال الإسعاف، من احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.