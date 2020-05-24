الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين بباب الأسباط

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على المصلين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر عند باب الأسباط، مما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، بينهم كبار في السن.أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال استخدمت خلال الاعتداء الهراوات، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق.وتمكن المصلون من الوصول إلى ساحة الغزالة عند باب الأسباط لأداء الصلاة، فيما اقتصرت الصلاة داخل المسجد على الموظفين والحراس.واستمع المصلون فى الساحة لخطبة العيد التي كانت تصدح من داخل المسجد، المغلق منذ شهرين، بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.جدير بالذكر أنه من المقرر أن يفتح المسجد أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالقدس.