السيسى يقدم هدايا لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر

السيسى يقدم هدايا لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر
الأحد 24/مايو/2020 - 08:46 ص
الدستورطباعة
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفى إطار المشاركة الوجدانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، وجه بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية.
يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وعبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعًا عن إستقراره وسلامة أراضيه.
يأتى ذلك إنطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الإحتفالات والمناسبات عرفانًا من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته.
يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وعبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعًا عن إستقراره وسلامة أراضيه.
يأتى ذلك إنطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الإحتفالات والمناسبات عرفانًا من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته.
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين