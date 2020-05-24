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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يقدم هدايا لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 08:46 ص
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
الدستور
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بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفى إطار المشاركة الوجدانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، وجه بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعًا عن إستقراره وسلامة أراضيه.

يأتى ذلك إنطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الإحتفالات والمناسبات عرفانًا من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته.
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين
أسر الشهداء والمصابين

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