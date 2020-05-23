«العامة للاستعلامات» تسلم «واشنطن بوست» سردا بمخالفتها وتحذرها باتخاذ الإجراءات القانونية

التقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم السبت، مع سوداسان راجافان مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالقاهرة، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.وخلال اللقاء، أطلعه رشوان على التجاوزات المهنية التي اتصفت بها التقارير التي نشرها عن مصر في الفترة الأخيرة، وما تضمنته من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، وإهدار لكل قواعد المهنة الصحفية، بالاعتماد على مصادر مجهولة، وكذلك مصادر لأفراد وجهات من خارج مصر، على عكس ما يقتضيه العمل الصحفي وفق الاعتماد الممنوح له وهو مطالعة الواقع في مصر واللجوء إلى المصادر المباشرة، والتوازن في احترام آراء الجهات المعنية، وليس الانحياز لكل ما هو سلبي حتى لو كان مجرد ادعاء مرسل، على نحو ما ورد في العديد من التقارير التي نشرها في الآونة الأخيرة.وسلم رئيس هيئة الاستعلامات إلى مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست"، خطابًا الى رئيس تحرير الصحيفة يتضمن سردًا بالمخالفات المهنية التي ارتكبها المراسل وكذلك "إنذارًا" باتخاذ الاجراءات المناسبة إزاءه التي يسمح بها القانون في مصر، والقواعد المتبعة بالعديد من دول العالم، في حالة الاستمرار في هذه التجاوزات المهنية ونشر تقارير تسيئ إلي الدولة في مصر دون أي سند من الواقع.كما التقى ضياء رشوان أيضًا مع "ديكلان وولش" مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مصر، حيث تم تنبيهه إلى وجود العديد من التجاوزات المهنية في بعض التقارير التي كتبها مؤخرًا.ويذكر أن رئيس هيئة الاستعلامات سبق أن وجه إنذارًا إلى مراسل الصحيفة الأمريكية الشهر الماضي.