مصرع طفل وإصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

لقى طفل مصرعه وأصيب 5 من أسرة واحدة اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالحريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور بحوالي ٥٠٠ متر بنطاق محافظة بني سويف.وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى مصطفى صابر منصور 3 سنوات، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.والمصابين وهم صابر منصور محمد 40 سنة، مصابا بغيبوبة وأطفاله وهم "جنا" 11 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح وسحجات بالجسم، "خديجة" 4 سنوات، مصابة بجروح وسححات بالجسم، "أحمد" 9 سنوات، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، علاء سعد عبدالنظير 32 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسري وجروح وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.