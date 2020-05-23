الأنبا إسحق يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر

هنأ الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي يحتفل به المصريون غدًا الأحد 24 مايو.وقال الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، في بيان اليوم السبت: "تهنئ إيبارشية طما وتوابعها بجميع الكهنة والشمامسة والخدام، جميع أخواتنا وأصدقائنا الأحباء المسلمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".