الأقباط يبدأون صوم الرسل 7 يونيو

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخماسين المقدسة، والتى بدأت عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً، 8 يونيو المقبل، وعقب ختامها تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل 9 يونيو المقبل والذي يستمر لمدة شهر كاملا ينتهى 12 يوليو المقبل.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.ووفقا لمصادر كنسية مطلعة كشفت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"؛ عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ خلال صوم الرسل.وقالت المصادر إن بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يقضي فترة صوم الرسل بين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ودير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.وأكدت المصادر الكنيسة أن الأديرة القبطية تواصل في إغلاق أبوابها أمام الأقباط خلال فترة الصوم ولا سيما أديرة الراهبات كدير ابي سيفين بمصر القديمة للراهبات.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.