رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تفتح المتاحف غدًا والمزارات الدينية بعد عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 04:47 م
إيران
إيران
أ ش أ
طباعة
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف القيود المُطبقة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، أبرزها فتح المتاحف والأماكن الأثرية بداية من غد الأحد، وإعادة فتح أبواب المزارات الدينية أمام الزوار بعد عيد الفطر.

وقال روحاني- خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا- إن مرحلة السيطرة على فيروس كورونا بدأت، ويمكن القول إن ما يقرب من 10 محافظات في حالة جيدة، وهي في مرحلة الاحتواء، حسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وقرر روحاني إعادة فتح المزارات الدينية وساحاتها الواسعة أيضًا في جميع أنحاء إيران بعد عيد الفطر مباشرة، على أن تفتح أبوابها للزوار بعد شروق الشمس بساعة واحدة، وإغلاقها قبل غروب الشمس بساعة واحدة، كما أعلن عن إعادة فتح المتاحف والأماكن التاريخية والأثرية بداية من غد مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية.

ولفت إلى أنه ابتداءً من السبت المقبل سيكون دوام جميع الموظفين من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:30 بعد الظهر، وعلى هذا الأساس فإن دوام جميع موظفي الحكومة سيكون في دوائرهم.

وأشار إلى أن الأمن الجماعي في إيران لا يزال متدنيًا، ويجب رفع مستوى التعليم والدقة لدى الشعب الإيراني، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وعودة الحياة مع مراعاة التعليمات الصحية.

وأوضح روحاني نتائج إجراءات الحكومة في وجه فيروس كورونا، قائلًا: إن معدل الوفيات آخذ في الانخفاض، وكذلك مدة إقامة المصابين في المستشفيات، بينما تكثف وزارة الصحة جهودها لتحديد المصابين، لافتًا إلى أن "88% من وفيات فيروس كورونا حدثت لمصابين كانت لديهم أمراض مزمنة مثل القلب والأوعية الدموية والسكري".

جدير بالذكر أن إيران سجلت، اليوم السبت، 59 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيران حتى الآن 7359 حالة، فيما سجلت 1869 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 133 ألفًا و521 حالة بينها 2633 حالة في وضع حرج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

تفاصيل بحث جامعة كفر الشيخ في علاج «كورونا»

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 - 1441.. مناسبة للأصدقاء والأهل

الفيفا يدافع عن استخدام رئيسه طائرات خاصة في سفرياته

«توي» تعتزم استئناف رحلاتها السياحية الشهر المقبل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

معرض أبو ظبي للكتاب يختتم جلساته الافتراضية بحضور توماس إريكسن

الثقافة الفلسطينية تهنئ عبدالله عيسى لاختياره رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الإبداع

حسين عبدالعزيز: كورونا أثر على الإبداع الثقافي

عضو اتحاد كتاب مصر: التراث يحتاج إلى قراءة موسعة