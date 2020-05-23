الأجهزة المختصة تفحص فيديو اغتصاب منة عبدالعزيز «فتاة التيك توك»



الفتاة صاحبة الفيديو تعد من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، والمشهورة بفتاة «التيك توك»، ظهرت في فيديو مدته 3 دقائق تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب والضرب المبرح على يد شاب حددته ويدعى مازن إبراهيم على حد تعبيرها، وبمعاونة إحدى صديقاتها.



وبمجرد عرض الفيديو، تصدر تريند «حق منة عبدالعزيز» موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وطالب العديد من المتابعين بسرعة القبض على المتهم التي ذكرته الفتاة في الفيديو.



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وبالبحث عن هذا الشخص عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، ومدى علاقته بالضحية، نجحت «الدستور» في الوصول إلى حساب الشاب على موقع «فيسبوك»، والتي دون عليها عبارات التكذيب والنفي للاتهامات التي وجهتها له الضحية.



ونشر الشاب عبر الصفحة بعض الصور والفيديوهات التى تجمعه بمنة عبد العزيز، والتي ظهرت من خلالها مدى قوة العلاقة التي تربط الطرفين، مؤكدًا أنه مظلوم وأن الفتاة كانت مرتبطة به ثم انفصلا وهي تحاول ابتزازه عبر الفيديو الذي تتهمه فيه باغتصابها.



كما اتهمها بكذب روايتها، وأنها ليست عذراء، منذ عدة سنوات، مطالبًا الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبي عليها.

كانت فتاة تدعى منة عبدالعزيز قد نشرت مقطع فيديو فجر اليوم السبت، ادعت خلاله تعرضها للاغتصاب وظهرت على ملامحها علامات الضرب المبرح.