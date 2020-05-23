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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

السبت 23/مايو/2020 - 08:00 ص
منة عبد العزيز مع
منة عبد العزيز مع مازن إبراهيم المتهم باغتصابها
أحمد فودة
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أثار مقطع فيديو لفتاة تدعى منة عبد العزيز ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي فجر اليوم السبت، بعدما ظهرت الفتاة التي تعد من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، والمشهورة بفتاة «التيك توك»، في حالة يرثى لها، بعدما ظهرت في فيديو مدته 3 دقائق تروي فيه تعرضها للاغتصاب والضرب المبرح على يد أحد الشباب الذي يدعى مازن إبراهيم على حد تعبيرها، وبمعاونة إحدى صديقاتها.

وبمجرد عرض الفيديو، تصدر تريند «حق منة عبد العزيز» موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وطالب العديد من المتابعين بسرعة القبض على المتهم التي ذكرته «منة» في الفيديو.

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وبالبحث عن هذا الشخص عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، ومدى علاقته بالضحية، نجحت «الدستور» في الوصول إلى حساب الشاب على موقع «فيسبوك»، والتي دون عليها عبارات التكذيب والنفي للاتهامات التي وجهتها له الضحية.

ونشر الشاب عبر الصفحة بعض الصور والفيديوهات التى تجمعه بمنة عبدالعزيز، والتي ظهرت من خلالها مدى قوة العلاقة التي تربط الطرفين، مؤكدًا أنه مظلوم وأن الفتاة كانت مرتبطة به ثم انفصلا وهي تحاول ابتزازه عبر الفيديو الذي تتهمه فيه باغتصابها.

كما اتهمها بكذب روايتها، وأنها ليست عذراء، منذ عدة سنوات، مطالبًا الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبي عليها.

شاهد مازن إبراهيم يعلق على اتهام منة عبدالعزيز بالاغتصاب


 

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