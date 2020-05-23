سوهاج الجديدة: غرامات فورية لانتهاك مواعيد الحظر في العيد

قال المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، إنه أصدر تعليمات بإنشاء غرفة عمليات طوارئ، لصيانة أعمال الكهرباء أو حدوث أعطال لشبكات المياة والمرافق.وأوضح فى تصريحات للدستور، أن إدارة التنمية ستقوم بتطهير وتعقيم المدينة بالإضافة إلى حملة رش المبيدات لإبادة الحشرات الضارة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وناشد المواطنين الالتزام بالمنازل، وعدم التجمعات والالتزام بالبعد وعدم النزول بعد الساعه 5 مساءً، مشيرا إلى فرض غرامات فورية فى حالة عدم الالتزام بمواعيد الحظر، مؤكدا غلق جميع الحدائق العامة بالمدينة وجميع المتنزهات.