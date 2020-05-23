6 أكتوبر تدشّن غرفة عمليات لتلقي الشكاوى خلال العيد

كشف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم إنشاء غرفة طوارئ وعمليات وكوارث، بالإضافة إلى تدشين "مجموعة 15 مايو" لتلقي الشكاوى المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك حيث تعمل على مدار 24 ساعة.وأَضاف رئيس جهاز 6 أكتوبر، في تصريحات خاصة للدستور أنه تم إصدار تعليمات لإدارة النظافة بالجهاز بمواصلة شركات النظافة بالمدينة عملها على مدار الـ 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وأوضح أنه سيتم غلق جميع المنتزهات والحدائق العامة بالمدينة، مشددا على إدارتي الأمن والكوارث بفض جميع التجمعات بالحدائق بالمدينة.وأوضح أنه تم التنسيق بين مجلس الأمناء والمجتمع المدني لتيسيير سيارات نقل كبيرة لبيع الكمامات والمواد الكحولية المواد التطهير بأسعار رمزية لتوفيرها للمواطنين بالمدينة، حيث تم توفير منافذ أمام مركز خدمة المواطنين بالجهاز وآخر أمام النادي.وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة لإدارتي الأمن والتنمية ولجنة الإزالات بالجهاز بالمتابعة الدورية على أحياء وشوارع وميادين المدينة لإزالة أي تعديات والتشديد على غلق المقاهي والالتزام بالمنازل ومواعيد الحظر طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.