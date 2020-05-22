داعية إسلامي: كل ليلة في رمضان لها عتقاء من النار لكن بشروط

قال الشيخ الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف، إن الله يحب من عباده أن يلحّوا عليه في السؤال، ومن لم يسأل الله، يغضب عليه.وأضاف العزازي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نور النبي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المسلم يجب عليه تعلم انضباط المواقيت، والمحافظة على صلاته بالليل، عقب انقضاء رمضان حتى يكتب من الذاكرين كثيرا.وأشار الشحات العزازى، إلى أن كل ليلة فى رمضان، لها عتقاء من النار، ولكن بشرط استيفاء الشروط، من صلاة وصيام وذكر ودعاء، قائلا إن الله يحب من عباده أن يلحوا عليه فى السؤال.