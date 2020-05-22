مفتى الجمهورية: أولوية إخراج زكاة الفطر نقدًا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن إخراج زكاة الفطر نوع من العبادة، موضحًا أنه كان يجوز إخراج الزكاة منذ أول يوم لشهر رمضان، وخاصة في ظل هذه الظروف التي نمر بها بسبب فيروس كورونا.وأشار الدكتور شوقي علام، خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، إلى أن من لم يخرج الزكاة عليه أن يخرجها قبل صلاة عيد الفطر، منوها بأنه يجب إخراج زكاة الفطر بما يناسب حال الفقير، حيث إن إخراج قيمة الزكاة نقودا الآن هو ما يناسب حال الفقراء والمساكين.وأضاف مفتي الجمهورية أن إخراج زكاة الفطر في صورة نقود هو الأولى، كونها الأفضل للفقير، والأيسر على المزكي، لافتًا إلى أن أغلب مجتمعنا يحتاج إلى إخراج الزكاة مالا في هذا الزمان، وإن كان هناك بعض المناطق يمكن إخراجها فيها من الحبوب.وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال للعام 1441 هجريا، اليوم الجمعة، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، حيث يلقى بيان الرؤية الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.