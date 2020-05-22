رحاب الجمل: الجمهور كرهنى بسبب «البرنس»

اعربت الفنانة رحاب الجمل، عن سعادتها بردود الأفعال حول شخصيتها في مسلسل "البرنس" الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان.وقالت رحاب الجمل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الجمهور عقب مشاهدته لشخصية "عبير" ضمن أحداث العمل كون تجاهها العديد من مشاعر الكره، لأن الشخصية كان يكمن بداخلها شر كبير تجاه شقيقها وتعتبر هي العقل المدبر لكل الخطط التي دمرت حياة "رضوان البرنس".وأضافت أن السر وراء موافقتها على تجسيد هذة الشخصية هو أن الجمهور اعتاد عليها خلال أعمالها السابقة بالظهور بشخصيات طيبة، وأن لون الشر لم تقدمه كثيرًا خلال مشوارها الفني، بالإضافة إلى أنها وجدت أن شخصية "عبير" ستكون مؤثرة في الأحداث بشكل كبير وأن الجمهور سيتفاجأ بهذا الدور بشكل خاص.وتابعت أنها مثل الجمهور كرهت شخصية "عبير" وأثرت فيها نفسيًا أثناء تصوير المسلسل، مشيرة إلى أنها تعتبر من أصعب الشخصيات التي جسدتها لأنها تحتوي على صراع نفسي وأخذت منها وقتًا كبيرًا أثناء التحضيرات قبل انطلاق التصوير كي تتمكن من جميع جوانب الشخصية وخروجها بهذا الشكل الذي شاهده الجمهور.مسلسل "البرنس" يشارك في بطولته كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نجلاء بدر ونور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ورحاب الجمل وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد علاء صفاء الطوخي وإدوارد وبدرية طلبة ومروة الأزلي وآخرين، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.