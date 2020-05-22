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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بـ350 ألف جنيه

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:50 م
أمن المنافذ
أمن المنافذ
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية مفاجئة على المهربين، لضبط جرائم ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، ومكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب "بضائع أجنبية الصنع - قطع غيار عائمات بحرية - أدوات منزلية - ملابس جاهزة"، وذلك في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 350 ألف جنيه.

كما تم ضبط 21 قضية في مجال الأمن العام أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 265 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 10 أحكام قضائية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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