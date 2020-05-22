منع دخول أى شخص مستشفى معهد ناصر دون ارتداء كمامة

أعلن مستشفى معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، عن عدم السماح لأي شخص بدخول المستشفى دون ارتداء الكمامة، سواء من المرضى المترددين على المستشفى أو العاملين بها.وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أصدرت الأسبوع الماضى قرارًا بمنع دخول أي موظف أو متردد على المنشآت الطبية أو المنشآت التابعة لوزارة الصحة دون ارتداء كمامة، اعتبارا من يوم 30 مايو الجاري، وفي حالة ثبوت أي مخالفة سيتم مساءلة إدارة المنشأة.وتم إرسال القرار إلى نواب، ومساعدي، ومستشاري الوزيرة، ورؤساء القطاعات والهيئات والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ووكلاء الوزارة بالمحافظات.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.