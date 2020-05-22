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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

5 نصائح مهمة عند شراء كعك العيد

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:10 ص
كعك
كعك
نرمين محمود الدهان
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يقدِّم جهاز حماية المستهلك بعض النصائح للمواطنين عند شرائهم كعك وبسكويت العيد، للحصول على منتجات جيدة وتجنب أي محاولات لغش المنتجات، وهي:

1. عدم شراء الكعك والبسكويت من الباعة الجائلين.
2. أن يكون الكعك من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكعك.
3. أن يكون على غلاف الكعك اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
4. أن تكون المنتجات خالية من الروائح غير المقبولة أو روائح التزنخ.
5. في حالة تصنيع الكعك أو البسكويت في المنزل يجب شراء الدقيق من مصدر موثوق فيه.

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