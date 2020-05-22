طرح 3 آلاف علبة كعك وبسكويت.. الكيلو بـ60 جنيهًا

أعلن المحاسب خالد فكري، رئيس القطاع التجاري في الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح 3 آلاف علبة كعك وبسكويت العيد فى فروع التجزئة (الهايبر ماركت) بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وقال «فكري» لـ«الدستور» إن أسعار البسكويت والكعك تتراوح ما بين 60 جنيهًا للعلبة الواحدة زنة كيلو جرام مشكل إلى 200 جنيه للعلبة زنة 3 كيلوجرامات.وأشار إلى توفير هذه المنتجات المطروحة في الفروع لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاعات في الأسعار.وأضاف أن هذه المنتجات من إنتاج مخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.