هبوط أسعار النفط مع تنامي التوتر بين الصين وأمريكا

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إثر زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين وعجز بكين عنوضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، مما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ستطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.وانخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل4%إلى 34.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولار للبرميل.وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار أو 5.3 % إلى 32.11 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولار في وقت سابق.وارتفعت أسعار النفط بقوة في الأسابيع الأخيرة وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي، بعد الانخفاضات التي سجلتها في أبريل حين انخفض الخام الأمريكي دون الصفر.لكن الأسواق أصيبت بخيبة أمل من قرار الصين عدم وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، مع بدء اجتماع لمدة أسبوع لمجلس نواب الشعب الصيني.ويقول محللون إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بشأن التجارة وخطة بكين لتطبيق تشريع للأمن القومي في هونج كونج يضر بالنفط وبقية الأسواق.