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محافظ الإسكندرية: لدينا أكثر من 133 ألف قرار إزالة

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:00 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعد عاصمة للمخالفات في البناء، وأن كمّ المخالفات فى الفترة من من 2011 إلى 2020 رهيب.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، لدينا أكثر من 133 ألف قرار إزالة تم تنفيذ9 آلاف"، موضحًا أنه اعتبارًا من يناير 2020 حتى الآن كان لدينا 1773 مخالفة وقرار إزالة تم تنفيذ 80% منهم، 1402 قرار".

وتابع، أن هناك ثقافات في مخالفات البناء منها ما يعرف بـ"الكحول"، مشددًا على أن ذلك لم يعد يجد نفعًا مع آلية الدولة في التعامل مع هذا النوع من المخالفات.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أنه شكل لجنة من أجل دراسة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يقوم بوقف البناء تمامًا في المحافظة.

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