البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برسالة تهنئة لوزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال البابا في رسالته: «يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك».وتابع: «ندعو الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز، واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كافة أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب».