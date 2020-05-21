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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك

الخميس 21/مايو/2020 - 11:25 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برسالة تهنئة لوزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في رسالته: «يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك».

وتابع: «ندعو الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز، واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كافة أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب».

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