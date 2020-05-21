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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المالية تعلن عن مزايدات تابعة لشركة مياه الشرب

الخميس 21/مايو/2020 - 11:16 م
المالية
المالية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية عبر بوابة التعاقدات الحكومية عن مزايدات تابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

وكان أولها مزايدة لإحلال وتجديد نظام الإسكادا الخاص بالتحكم المركزي التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

وكشفت عن أن سعر كراسة الشروط للشركات الكبيرة 5000 جنيه و4000 جنيه للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وسعر التأمين الابتدائي 140 ألف جنيه.

كما أعلنت عن مزايدة توريد قطع غيار لعدد 50 سيارة ماركت ميتسوبيشي جاك ديزل كابينة (مفردة - مزدوجة) موديل 2007 - 2008 طراز L200، لشركة مياه الشرب بسعر كراسة شروط للشركات الكبيرة 700 جنيه و560 جنيه للشركات الصغيرة وتأمين ابتدائي 13 الف جنيه، ومزايدة توريد عدد 9 خزينة ميكرو فيلم ضد الحريق، بتأمين ابتدائي 3000 جنيه وتوريد أحبار ودارمات ومستلزمات تشغيل أجهزة الطابعات والفاكس بسعر تأمين ابتدائي 6000 جنيه.

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