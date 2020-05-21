البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في آخر رمضان

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، بنسبة تراجع بلغت 0.41%، ليغلق عند مستوى 542.6 مليار جنيه.وحسب التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، أغلق مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 10109.9 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.72%، بينما سجل مؤشر "EWI EGX70" صعودا بنسبة 1.7% ليستقر عند مستوى 1131 نقطة، بينما سجل مؤشر "P&S" ارتفاعا بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة.وبالنسبة لمؤشر "capped EGX30" فقد سجل انخفاضا بنحو 1.33%، مغلقا عند 11626 نقطة. بينما سجل مؤشر "EWI EGX100" ارتفاعا بنحو 0.57%، مغلقا الفترة عند 1829 نقطة.