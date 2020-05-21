تأجيل محاكمة سائق هتك عرض فتاة داخل شقته بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة سائق إلى جلسة 6 يونيو المقبل لمحاكمته، بعد اتهامه بهتك عرض فتاة بشقة محل سكنه بقسم المنتزه ثان.ترجع أحداث القضية رقم 889 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من المدعوة "س. إ. خ"، ربة منزل، بقيام شخص بهتك عرض نجلتها بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام المتهم "م.ف. ر"، 33 سنة، سائق باستدارج المجني عليها "ش. ج. ع"، إلى الشقة محل سكنه واعتدى عليها جنسيا وهتك عرضها.وتبين من تقرير الطب الشرعي للمجني عليها، أنها متكررة الاستعمال منذ فترة يعتذر تحديدها على وجه الدقة وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.