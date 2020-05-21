رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبد القادر شهيب: الانفتاح كان «سداح مداح» في عهد السادات

الخميس 21/مايو/2020 - 09:32 م
الكاتب الصحفي عبدالقادر
الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب
رباب الأهواني
طباعة
قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن سياسة الانفتاح الاقتصادي أضرت كثيرًا بالتنمية، لافتًا إلى أن الانفتاح الاقتصادي في عهد السادات كان "سداح مداح" وترتب عليه خسائر فادحة.

وأضاف "شهيب" خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المُذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الخميس، أن أنيس منصور وموسى صبري كانا الصحفيان الأقرب للرئيس السادات.

كما أوضح أن الإخوان لم يكن لهم كيان أيام الرئيس عبدالناصر، بينما الرئيس السادات فتح لهم المجال من جديد.

وفي تصريحات سابقة، قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن الزعيم جمال عبد الناصر كان زعيما ليس لمصر فقط ولكن للمنطقة كلها، ومصر استفادت من مكانة إقليمية ودولية كبيرة جدا، لكن في المقابل سلبياته كانت تتمثل في أنه كان منفردا باتخاذ القرار، وحدثت تجاوزات سياسية تتعلق بالممارسة الديمقراطية في عهده، وأشخاص ماتوا في السجون بسبب معاملة غير سليمة، ولم تتحقق فكرة الديمقراطية، وكان أحد الأسباب المباشرة لهزيمة 67، وكان هناك قدر من الفساد، وعبد الناصر وأسرته كان نظيف اليد طوال فترة حكمه وحتى وفاته، وكان هناك بعض مراكز القوى مارست فسادا في عهده في بعض الصفوف الأولى وفى الصفوف التالية.

ولفت إلى أن مطالبة الشعب لعودة عبد الناصر بعد التنحي كانت عن رغبة صادقة، وتكشفت حقيقة العلاقة بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر بعد 67، موضحا أن الاستعداد لحرب أكتوبر بدأ بعد هزيمة 67 مباشرة، وحرب الاستنزاف من أمجد وأشرف الحروب لكنها ظلمت دراميا.

وأوضح الكاتب الصحفى عبد القادر شهيب، أن فتح المجال للإخوان هو خطأ السادات الكارثى الذى أودى بحياته، مضيفا أن السادات سياسى داهية، ويحمل شخصية الفلاح الذى يمارس الخبث على الآخرين، وهو ماكر وداهية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

وزير التعليم العالي يكشف موعد الوصول لـ«صفر إصابات» بكورونا

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

صديق منسى المقرب: يده تحركت وحضن والده فى القبر (فيديو)

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

الصحة: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بكورونا

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

نجم الساعة

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

الصحة

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
المزيد

الثقافة

منصة العويس الافتراضية تناقش «عزلة الكتابة في زمن كورونا»

«الثقافي الصيني» يستأنف مسابقة «أنا والصين» 29 يونيو

إسلام بحيري: الأزهر أرسل «الهضيبي» ممثلا للشعب في مناظرة فرج فودة

قصور الثقافة تصدر «أدب المقالة الصحفية» لعبداللطيف حمزة