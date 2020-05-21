عبد القادر شهيب: الانفتاح كان «سداح مداح» في عهد السادات

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن سياسة الانفتاح الاقتصادي أضرت كثيرًا بالتنمية، لافتًا إلى أن الانفتاح الاقتصادي في عهد السادات كان "سداح مداح" وترتب عليه خسائر فادحة.وأضاف "شهيب" خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المُذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الخميس، أن أنيس منصور وموسى صبري كانا الصحفيان الأقرب للرئيس السادات.كما أوضح أن الإخوان لم يكن لهم كيان أيام الرئيس عبدالناصر، بينما الرئيس السادات فتح لهم المجال من جديد.وفي تصريحات سابقة، قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن الزعيم جمال عبد الناصر كان زعيما ليس لمصر فقط ولكن للمنطقة كلها، ومصر استفادت من مكانة إقليمية ودولية كبيرة جدا، لكن في المقابل سلبياته كانت تتمثل في أنه كان منفردا باتخاذ القرار، وحدثت تجاوزات سياسية تتعلق بالممارسة الديمقراطية في عهده، وأشخاص ماتوا في السجون بسبب معاملة غير سليمة، ولم تتحقق فكرة الديمقراطية، وكان أحد الأسباب المباشرة لهزيمة 67، وكان هناك قدر من الفساد، وعبد الناصر وأسرته كان نظيف اليد طوال فترة حكمه وحتى وفاته، وكان هناك بعض مراكز القوى مارست فسادا في عهده في بعض الصفوف الأولى وفى الصفوف التالية.ولفت إلى أن مطالبة الشعب لعودة عبد الناصر بعد التنحي كانت عن رغبة صادقة، وتكشفت حقيقة العلاقة بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر بعد 67، موضحا أن الاستعداد لحرب أكتوبر بدأ بعد هزيمة 67 مباشرة، وحرب الاستنزاف من أمجد وأشرف الحروب لكنها ظلمت دراميا.وأوضح الكاتب الصحفى عبد القادر شهيب، أن فتح المجال للإخوان هو خطأ السادات الكارثى الذى أودى بحياته، مضيفا أن السادات سياسى داهية، ويحمل شخصية الفلاح الذى يمارس الخبث على الآخرين، وهو ماكر وداهية.