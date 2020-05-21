انفجار تكييف وراء حريق شقة في العمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة شارع التلاتيني بمنطقة العمرانية، بعد انفجار جهاز التكييف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة شارع التلاتيني بدائرة قسم شرطة العمرانية.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وبعمل التحريات تبين أن انفجار جهاز التكييف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وراء نشوب الحريق.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.