السيسي يوجه رسالة للأطقم الطبية وينصح المواطنين بممارسة الرياضة

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصائح إلى المواطنين، وهي ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية لأنها تزيد مناعة الأفراد لمقاومة كورونا.وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3، اليوم الخميس: "من فضلكم خلوا بالكم معانا، عشان فيه ناس قاعدة ليل ونهار فى المواجهة، عايزين نخفف عنهم".ووجه السيسي رسالة للأطقم الطبية قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين، ولكم كل الشكر والتقدير"، وعن أزمة التكليف قال: "يجب أن تتكاتفوا مع بلادكم مصر".ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسنكدرية.وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.