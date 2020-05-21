رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسي يوجه رسالة للأطقم الطبية وينصح المواطنين بممارسة الرياضة

الخميس 21/مايو/2020 - 11:12 ص
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
طباعة
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصائح إلى المواطنين، وهي ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية لأنها تزيد مناعة الأفراد لمقاومة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3، اليوم الخميس: "من فضلكم خلوا بالكم معانا، عشان فيه ناس قاعدة ليل ونهار فى المواجهة، عايزين نخفف عنهم".

ووجه السيسي رسالة للأطقم الطبية قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين، ولكم كل الشكر والتقدير"، وعن أزمة التكليف قال: "يجب أن تتكاتفوا مع بلادكم مصر".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسنكدرية.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

إغلاق المقابر خلال أسبوع العيد بالمنصورة

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

منوعات

«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بقصور الثقافة

«أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك» الأكثر إقبالًا على بوابة الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة